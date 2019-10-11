МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют преимущественно положительную динамику в пятницу в надежде на прогресс в торговых переговорах между США и Китаем, а также на фоне внутренних корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.06 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,01%, до 7186,3 пункта, французский CAC 40 рос на 1,16%, до 5633,47 пункта, немецкий DAX поднимался на 1,77%, до 12378,38 пункта.

Инвесторы следят за очередными торговыми переговорами между США и Китаем, которые проходят всего за несколько дней до запланированного на 15 октября очередного повышения пошлин США на товары из Китая. Американский президент Дональд Трамп заявил в четверг, что Китай хочет достичь сделки. Кроме того, американский лидер анонсировал встречу с вице-премьером КНР Лю Хэ в пятницу в Белом доме.

Рыночный аналитик FXTM Хан Тан (Han Tan), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что инвесторы готовы "приветствовать любую форму торгового соглашения между США и Китаем, даже временную сделку".

Кроме того, европейская компания — производитель программного обеспечения SAP в пятницу объявила предварительные финансовые результаты за третий квартал, которые были позитивно восприняты рынками. Компания также заявила, что гендиректор Билл МакДермотт (Bill McDermott) уходит в отставку. Акции компании дорожают более чем на 7%.

Определенное влияние на настроения инвесторов оказала статистика из Германии, согласно которой инфляция в стране в сентябре в годовом выражении, по окончательной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), составила 1,2%. В месячном выражении была зафиксирована нулевая инфляция. Показатели совпали с прогнозами аналитиков и предварительной оценкой.