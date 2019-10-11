МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару в пятницу днем поднимается, инвесторы оценивают комментарии относительно процесса выхода Великобритании из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.18 мск курс фунта стерлингов к доллару поднимался до 1,2542 доллара за фунт против уровня предыдущего закрытия в 1,244 доллара.

Курс евро к доллару рос до 1,1023 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1004 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 108,23 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,96 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,14%, до 98,56 пункта.

Ранее в пятницу глава Евросовета Дональд Туск заявил, что небольшой шанс на достижение договоренности по организованному отделению Великобритании от Евросоюза на предстоящем саммите глав государств ЕС остается.

Такой комментарий поддержал настроения на рынках после того, как в четверг премьеры Великобритании и Ирландии Борис Джонсон и Лео Варадкар договорились продолжить обсуждение проблем, мешающих достижению соглашения между Соединенным Королевством и ЕС по Brexit. Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября.

Трейдеры ожидают саммит Европейского совета 17-18 октября, который станет последней возможностью для Великобритании и ЕС достичь каких-либо новых договоренностей. "Если эта встреча пройдет не так уж и плохо, то можно будет наблюдать еще один скачок фунта", — приводит агентство Рейтер мнение главы отдела макростратегии Slate Street Global Advisors Тима Графа (Tim Graf).