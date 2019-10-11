МОСКВА, 11 окт — Dow Jones. По данным FactSet, пара британский фунт/доллар США упала более чем на 1%, до 1,2430. Падение было вызвано сочетанием команд торговых алгоритмов и ошибочным прочтением твитта председателя Европейского совета Дональда Туска, говорит Дэвид Читхэм из XTB Online Trading.

Резкое падение началось, когда трейдеры и алгоритмы стали продавать фунт, прочтя первую строку твита Туска, в которой сказано, что "Великобритания пока не сделала приемлемого реалистичного предложения". За этой фразой последовали более оптимистичные слова, сигнализирующие о вероятности достижения соглашения.

Такая реакция указывает на "повышенную чувствительность рынков к новостям о Brexit в настоящее время", говорит Читхэм.

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ