МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером снижается более чем на 1%, инвесторы обращаются к более рисковым активам на фоне оптимизма относительно исхода торговых переговоров США и Китая и процесса выхода Великобритании из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.26 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 16,85 доллара, или на 1,12%, до 1484,05 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро снижается на 0,53%, до 17,508 доллара за унцию.

Золото, которое традиционно считается более надежным активом, теряет спрос инвесторов на фоне позитивных экономических новостей. Так, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Китай хочет достичь торговых договорённостей, а переговоры, проходящие сейчас между странами, идут хорошо.

Поддерживают рисковые настроения трейдеров и комментарии о Brexit. Ранее в пятницу глава Евросовета Дональд Туск заявил, что небольшой шанс на достижение договоренности об "организованном" отделении Великобритании от Евросоюза на предстоящем саммите глав государств ЕС остается.

"Оптимизм по отношению к ситуации с торговлей между США и КНР подтолкнул ралли фондовых бирж, что и стало причиной снижения стоимости золота в последние пару дней. Но я не вижу массовой распродажи золота из-за договора, если его заключат; это на самом деле будет позитивным долгосрочным фактором", — цитирует агентство Рейтер мнение рыночного аналитика Forex.com Фавада Разакзады (Fawad Razaqzada).

Эксперт поясняет, что по скреплении договором разрешения всех разногласий в торговле между странами спрос Китая на золото должен возрасти, потому что он крупнейший в мире потребитель этого драгметалла.