МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи закрылись ростом на статистике из Германии и надеждах инвесторов относительно возможности заключения соглашения по Brexit, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,81%, до 7244,89 пункта, французский CAC 40 — на 1,73%, до 5665,48 пункта, немецкий DAX — на 2,84%, до 12509,3 пункта.

Индексы поддерживает оптимизм инвесторов относительно Brexit. Ранее в пятницу глава Евросовета Дональд Туск заявил, что небольшой шанс на достижение договоренности по организованному отделению Великобритании от Евросоюза на предстоящем саммите глав государств ЕС остается.

Кроме того, в четверг премьеры Великобритании и Ирландии Борис Джонсон и Лео Варадкар договорились продолжить обсуждение проблем, мешающих достижению соглашения между Соединенным Королевством и ЕС по Brexit. Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября.

Инвесторы также обращают внимание на статданные по инфляции в Германии. Показатель в сентябре в годовом выражении составил 1,2%, как и прогнозировали аналитики. В месячном выражении была зафиксирована нулевая инфляция.