ВАШИНГТОН, 11 окт /ПРАЙМ/. Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что США не будут повышать пошлины на китайские товары на следующей неделе.

По его словам, "30-процентного повышения пошлин не будет".

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с вице-премьером Китая Лю Хэ сообщил, что стороны достигли "первой содержательной стадии договоренностей ".

Ранее агентство Блумберг сообщило, что США и Китай достигли частичных договоренностей в сфере торговли, которые могут позволить достичь перемирия в торговой войне. Согласно источникам, в рамках соглашения Китай пойдет на некоторые уступки в сфере сельского хозяйства, а США предоставят ряд тарифных льгот.

Переговоры проходят всего за несколько дней до запланированного на 15 октября очередного повышения пошлин США на китайские товары. На фоне позитивных заявлений трейдеры оценивают перспективы достижения частичного соглашения по торговле между странами.