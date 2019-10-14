МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Акции "Яндекса" в понедельник частично отыгрывают свой пятничный обвал, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 10.13 мск акции "Яндекса" растут в цене на 2,75%, а со старта торгов подскакивали на 5,3%, до 1998 рублей, при этом индекс Мосбиржи увеличивается на 0,18%.

К закрытию торгов пятницы цена акций компании обвалилась на 18,44%, при этом в ходе торгов котировки опускались более чем на 20%, до 1852,4 рубля – минимума с прошлого года, также свидетельствуют данные Московской биржи.

На котировки бумаг "Яндекса" в пятницу повлияло обсуждение в Госдуме законопроекта, предлагающего ограничение доли иностранного капитала в уставном капитале "значимых" информресурсов в интернете размером 20%, отмечали эксперты рынка.