МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник демонстрируют преимущественно негативную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.28 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" дешевели на 0,31% — до 6,36 доллара, "Лукойла" — на 0,38%, до 84,18 доллара, "Новатэка" — на 0,66%, до 209,8 долларов. Бумаги "Газпрома" снижались в стоимости на 0,49% — до 7,03 доллара, "Газпром нефти" — росли на 0,38%, до 33,02 доллара.

Цена бумаг ВТБ снижалась на 0,61% — до 1,3 доллара, Сбербанка — на 0,9%, до 14,38 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 1,04% — до 17,42 доллара.

Расписки "Норникеля" опускались в цене на 0,24%, до 24,91 доллара, "Северстали" — на 0,04%, до 13,88 доллара, НЛМК — на 0,44%, до 20,25 доллара.

Цена GDR "Магнита" опускалась на 0,24% — до 11,49 доллара, "Ленты" — на 1,19%, до 3,32 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,76% — до 3,86 доллара.