МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. "Норильский никель" планирует с 16 октября провести встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, road show пройдет в Европе и США, по его итогам, в зависимости от рыночных условий, компания может разместить евробонды сроком обращения пять лет.

Организаторами выступят Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Газпромбанк, ING, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".