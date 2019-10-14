МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют негативную динамику в понедельник после выхода макростатистики еврозоны, а также Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.11 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,47%, до 7214,24 пункта, французский CAC 40 — на 0,61%, до 5630,83 пункта, немецкий DAX — на 0,47%, до 12453,64 пункта.

В понедельник на рынках усилились опасения за перспективы мировой экономики после появившихся сведений о значительном сокращении китайского оборота внешней торговли. По данным главного таможенного управления страны, снижение экспорта Китая в сентябре составило 3,2%, а импорта — 8,5% в годовом исчислении.

Помимо этого, позднее в понедельник стало известно, что объем промышленного производства в еврозоне в августе опустился на 2,8% в годовом выражении.