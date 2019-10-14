МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Курс евро незначительно опускается по отношению к доллару в понедельник днем на фоне статистики из еврозоны, которая разошлась с прогнозами аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.41 мск курс евро к доллару опускается до 1,1034 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,104 доллара. Курс доллара к иене снижается до 108,17 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,4 иены, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,11%, до 98,41 пункта.

Европейское статистическое агентство Евростат сообщило ранее в понедельник, что объем промышленного производства в еврозоне в августе вырос на 0,4% в месячном выражении, но в годовом — опустился на 2,8%. При этом аналитики прогнозировали, что объем промпроизводства в отчетном месяце вырос на 0,3% в месячном исчислении, а в годовом выражении снизился на 2,5%.

Кроме того, трейдеры продолжают оценивать итоги очередного раунда торговых переговоров между США и Китаем, который состоялся в четверг и пятницу. Важнейшим решением американской администрации по их итогам стало достижение договоренности отложить введение новых пошлин на китайские товары. Президент США Дональд Трамп также заявил, что первая часть договорённостей может быть подписана на саммите АТЭС в Чили.

Валютный стратег Credit Agricole Мануэль Оливери (Manuel Oliveri) в связи с этим заявил агентству Рейтер, что заявления ещё не равносильны "широкомасштабному торговому договору", который мог бы оправдать оптимизм рынков.