МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается на ухудшении внешнего фона вместе с европейскими площадками и фьючерсами на нефть, негатива добавляет и продление санкций ЕС за инцидент в Солсбери, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 14.38 мск снижался на 0,36% — до 2698,28 пункта, индекс РТС — на 0,55%, до 1322,36 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 6 копеек – до 64,26 рубля, курс евро снижался на 2 копейки, до 70,85 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 2,1% — до 59,24 доллара за баррель.

Европейские площадки снижаются на 0,59-0,9%, следует из динамики торгов.

РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Исход очередного раунда торговых переговоров США и КНР в целом не вызвал эйфории на фондовых биржах, отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека, оценивая динамику российского рынка в понедельник.

"Отдельные договоренности и неусиление взаимных тарифных ограничений – это, конечно, позитивный результат, однако решение ряда острых противоречий осталось вынесенным на будущее, инвесторы понимают, что о полноценной сделке пока говорить рано, а значит, риски замедления мировой экономики из-за торговых разногласий остаются актуальными", — говорит он.

К слову, негативно на настроения биржевиков могла повлиять слабая статистика из КНР, где экспорт и импорт в годовом выражении оказались хуже прогнозов, а также данные по объемам промпроизводства в еврозоне в августе, которые также разочаровали, добавляет аналитик.

"Неуверенная динамика российского рынка в понедельник может быть также связана с негативным геополитическим фоном. Совет Евросоюза продлил на год санкции из-за инцидента в Солсбери", — также замечает Дейнека.

ЕС продлил до 16 октября 2020 года действие санкционного режима по борьбе с применением и распространением химоружия, который включает в себя меры, принятые после инцидента в Солсбери, сообщил в понедельник Совет ЕС.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Яндекса" в понедельник частично отыгрывают свой пятничный обвал. К закрытию торгов пятницы цена акций компании обвалилась на 18,44%, при этом в ходе торгов котировки опускались более чем на 20%, до 1852,4 рубля – минимума с прошлого года, также свидетельствуют данные Московской биржи.

"В пятницу в центре внимания участников российского рынка оказался "Яндекс": инвесторы анализируют возможные последствия законопроекта о значимых интернет-компаниях, который обсуждался в Госдуме на прошлой неделе, а также соответствующие публикации в СМИ", — отмечает аналитик "Сбербанка КИБ" Коул Эйксон.

К текущему моменту акции "Яндекса" растут в цене на 4,32%, а со старта торгов подскакивали на 5,3%, до 1998 рублей.

Среди лидеров роста – префы ТГК-2 (3,00%), акции "Аэрофлота" (1,36%), бумаги "Лензолото" (префы поднимаются на 1,97%, обыкновенные акции – на 1,66%), префы "Квадры" (1,18%), "Газпром нефти" (0,89%), депозитарные расписки "Эн+ Груп" (0,86%), акции "Мосэнерго" (0,8%).

Акции ММК (-3,06%) и "Форсагро" (-1,28%) снижаются на фоне дивидендных отсечек.

Дешевеют также акции ТМК (-2,1%), ОВК (-1,64%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,59%), акции "Полюса" (-1,23%), обыкновенные акции "Татнефти" (-0,99%) и акции "Северстали" (-0,96%).

ПРОГНОЗЫ

По прогнозам Дейнеки, индекс Мосбиржи до конца дня будет торговаться в пределах значений 2700-2715 пунктов.

В случае смещения акцентов на негативную интерпретацию итогов торговых переговоров, индекс Мосбиржи может продолжить дальнейшее снижение с целью 2680 пунктов, но в базовом сценарии сегодняшних торгов более вероятен отскок вверх и консолидация в районе 2705-2720 пунктов, прогнозирует Игорь Костырко из "Универ Сбережения".