МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник открылись в "красной зоне", инвесторы сохраняют осторожность на фоне новостей о желании Пекина провести дополнительные обсуждения с Вашингтоном по торговле, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.40 мск индекс Dow Jones опускался на 0,22%, до 26756,42 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,2%, до 8041,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,23%, до 2963,47 пункта.

Очередной раунд торговых обсуждений США и Китая состоялся на прошлой неделе, в четверг и пятницу. Важнейшим решением администрации США по их итогам стало достижение договоренности отложить повышение пошлин 15 октября на китайские товары, ввозимые в страну. Американский президент Дональд Трамп также заявил, что первая часть соглашения с Китаем может быть подписана на саммите АТЭС в Чили.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Китай хочет провести дополнительные переговоры с США в конце октября, чтобы обсудить детали первой части торговой сделки. Помимо этого, как сообщалось, Пекин хочет, чтобы президент Трамп пересмотрел запланированное на декабрь повышение пошлин.

Стороны могут продолжать обсуждения, если того пожелает Китай, но с 15 декабря, вероятно, произойдет новое повышение пошлин, считает старший вице-президент R.J. O'Brien & Associates в Чикаго Джон Брейди (John Brady), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Трейдеры продолжают ожидать старта очередного сезона корпоративных отчетностей, сезон начнется во вторник с финансовых отчетов крупных банков США, среди которых Citigroup, J.P. Morgan Chase & Co. и Wells Fargo.