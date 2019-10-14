МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижаются на 3%, трейдеры оценивают новости о желании Китая дополнительно обсудить первую часть торговой договоренности с США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.52 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,94%, до 58,73 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,09%, до 53,01 доллара за баррель. Минутами ранее снижение достигало 3,1-3,2%.

Торговые риски продолжают оказывать давление на нефтяные котировки. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Китай хочет провести дополнительные переговоры с США в конце октября, чтобы обсудить детали первой части торговой сделки. Помимо этого, как сообщалось, Пекин хочет, чтобы президент США Дональд Трамп пересмотрел запланированное на декабрь повышение пошлин.