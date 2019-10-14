МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник преимущественно снизились в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 0,06%, до 6,38 доллара, "Новатэка" — на 1,52%, до 208 долларов, "Лукойла" — на 0,21%, до 81,32 доллара. Акции "Газпрома" подешевели на 1,44%, до 6,96 доллара, "Газпром нефти" — выросли в цене на 0,61%, до 33,1 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 1,04%, до 24,71 доллара, "Северстали" — на 1,73%, до 13,64 доллара, НЛМК — на 1,08%, до 20,12 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 0,54%, до 1,3 доллара, Сбербанка — на 1,69%, до 14,27 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросли в цене на 0,12%, до 17,26 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" уменьшилась на 2,6%, до 11,22 доллара, "Ленты" — на 0,6%, до 3,34 доллара. Бумаги АФК "Система" подорожали на 1,1%, до 3,87 доллара.