МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются во вторник утром второй день подряд на данных о снижении экспорта и импорта Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 7.45 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,76%, до 58,9 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,67%, до 53,23 доллара за баррель.

Эксперты отмечают, что негативным фактором для цен на нефть стала статистика из Китая, согласно которой объем экспорта страны в сентябре снизился на 3,2% в годовом выражении, а импорта — на 8,5%. Аналитики ждали сокращения показателей на 3% и 5,2% соответственно. "В сентябре экспорт и импорт Китая сократились больше, чем ожидалось, поскольку действующие пошлины и замедление роста мировой торговли оказали давление на спрос", — отмечают аналитики банка ANZ, мнение которых приводит агентство Рейтер.

Кроме того, давление на нефтяные котировки продолжает оказывать внешнеторговая неопределенности. По данным СМИ, Китай хочет провести дополнительные переговоры с США в конце октября для обсуждения деталей первой части торгового договора. Помимо этого, как сообщалось, Пекин хочет, чтобы президент США Дональд Трамп пересмотрел запланированное на декабрь повышение пошлин на китайские товары.