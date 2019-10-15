МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Снижение мировых цен на нефть ускорилось, достигая днём 2%, на фоне данных о динамике инфляции и цен производителей в Китае, а также возврата неуверенности в прекращении торговой войны этой страны и США, что чревато негативом для будущего спроса на сырьё, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 12.58 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 1,75%, до 58,31 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,79%, до 52,63 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов вторника снижение цен на нефть достигало 2%.

Трейдеры обращают внимание на статистику из Китая, где годовая инфляция ускорилась до 3% с 2,8% месяцем ранее, достигнув шестилетнего максимума. При этом цены производителей по итогам сентября в годовом выражении упали на 1,2%. Хотя показатель совпал с ожиданиями аналитиков, он свидетельствует об ускорении снижения — в августе сокращение цен производителей составило 0,8%.. Сентябрьские темпы падения также максимальны более чем за три года.

Кроме того, эта статистика вышла на следующий день после выхода данных о значительном сокращении внешнеторгового оборота Китая в сентябре.

Помимо этого, по данным СМИ, Китай хочет провести дополнительные переговоры с США в конце октября для обсуждения деталей первой части торгового договора.

Аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, отмечают, что неуверенность относительно спроса, связанная с торговой войной США и Китая, продолжает оказывать давление на цены на нефть. Впрочем, так же как и последняя китайская макростатистика.