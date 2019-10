МОСКВА, 15 окт — Dow Jones. Сезон отчетности начинается и вряд ли будет хорошим, однако акции некоторых компаний все же могут оказаться среди победителей.

Аналитик-стратег BTIG Джулиан Эммануэль отмечает, что компании S&P 500, согласно прогнозам, в среднем сообщат о снижении показателей прибыли на акцию примерно на 4%. Однако обычно эти компании превосходят прогнозы по прибыли, и если этот тренд будет продолжаться в своем историческом темпе, прибыли снизятся всего примерно на 1%, указывает аналитик. При прочих равных, это не так уж плохо.

Кроме того, фондовый рынок – это рынок акций конкретных компаний. Здесь будут свои победители и проигравшие, и Эммануэль ожидает, что победители будут преобладать.

"Несмотря на перспективу небольшой рецессии прибыли на акцию в этом квартале, мы надеемся, что хорошим новостям будут отдавать должное", — добавляет он.

Чтобы определить бумаги, которые в этом сезоне могут вырваться вперед, он проанализировал акции "с позитивной динамикой", т. е. бумаги компаний, которые, как ожидается, покажут рост прибылей в 3-м квартале по сравнению с предыдущим годом, а также превосходили прогнозы по выручке и прибыли на акцию по итогам последних восьми кварталов. Всего этим критериям отвечают 12 компаний, включая Cisco Systems, Mastercard, United Technologies и Salesforce.com.

Полный список возможных победителей выглядит следующим образом: United Rentals, Fortinet, Arista Networks, Estee Lauder, Mastercard, IQVIA Holdings, Thermo Fisher Scientific, Salesforce, Cisco Systems, Ralph Lauren, United Technologies, Danaher.

Между тем некоторые акции неизбежно окажутся в числе аутсайдеров.

Эммануэль проанализировал компании, прибыль которых за 3-й квартал, как ожидается, снизится по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выручка и прибыль за последние восемь кварталов не оправдывала ожидания три или более раз. В число таких компаний попали Walt Disney, Philip Morris International, Deere и Dish Network.

Акции Walt Disney с начала 2019 года выросли на 18%, бумаги Philip Morris – на 17%, акции Deere – на 13%, а бумаги Dish – на 35%. Индекс Dow Jones Industrial Average за этот период прибавил 15%, а S&P 500 – 18%.

Полный список возможных проигравших выглядит следующим образом: Walt Disney, Philip Morris International, Colgate-Palmolive Co., Deere & Co., American Electric Power Co. Inc., Marathon Petroleum Corp., Dollar Tree Inc., Archer-Daniels-Midland Co., Hormel Foods Corp., Molson Coors Brewing Co., JB Hunt Transport Services Inc., Campbell Soup Co., DISH Network Corp.

— Автор Ben Levisohn, Ben.Levisohn@barrons.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ