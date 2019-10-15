МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. "Уралкалий", один из ведущих мировых производителей калийных удобрений, установил финальный ориентир доходности пятилетних еврооблигаций, номинированных в долларах, в диапазоне 4-4,125% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, объем размещения бумаг с погашением в октябре 2024 года составит 500 миллионов долларов. Спрос на евробонды превышает 1 миллиард долларов.

Первоначальный ориентир доходности составлял около 4,375% годовых, но в ходе размещения снижался до 4,125-4,25% годовых.

Компания 9-14 октября провела в Нью-Йорке, Бостоне, Цюрихе, Франкфурте и Лондоне встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.

Организаторами размещения выступают J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ", Societe Generale, "ВТБ Капитал", Credit Agricole CIB, ING, Natixis, "Ренессанс капитал", UBS и UniCredit.