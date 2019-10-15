МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Курс российской валюты против доллара и евро вечером компенсировал снижение, отмечавшееся на протяжении сессии. Возврат рынка нефти к росту поддержал российскую валюту. Курс доллара расчетами "завтра" на 18.31 мск снижался на 3 копейки, до 64,27 рубля, курс евро повышался на 1 копейку, до 70,91 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее во вторник доллар дорожал до 64,51 рубля, евро — до 71,06 рубля.

РУБЛЬ ХОДИТ ЗА НЕФТЬЮ

Рубль к вечеру компенсировал снижение к доллару, отмечавшееся на протяжении большей части торговой сессии.

Курс евро мало меняется на фоне попыток европейской валюты на форексе закрепиться на ключевом уровне 1,10 доллара.

Определенный возврат рынков к росту произошел на фоне позитивных данных корпоративной финансовой отчетности, публикуемых в США в рамках начала сезона предоставления отчетов. Хорошо отчитались Wells Fargo & Co., JP Morgan Chase и Citigroup.

Рынок нефти, колебавшийся во вторник в минусе, также перешел к легкому росту (+0,1%) в направлении отметки 59,5 доллара за баррель сорта Brent.

В итоге доллар и евро вечером колебались к рублю разнонаправленно в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти при этом колебалась выше уровня 3,8 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В среду рубль может получить некоторую поддержку от результатов аукциона Минфина по размещению ОФЗ, если участники рынка снова продемонстрируют повышенный спрос на российский суверенный долг, считает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Умеренная поддержка курсу рубля также может исходить со стороны повышения спроса на национальную валюту в рамках подготовки к налоговому периоду. Тем не менее, мы не ожидаем заметного укрепления курса рубля, по нашим прогнозам, доллар будет торговаться в коридоре 64-64,7 рубля", — добавил он.

Завтра торговля пройдет в диапазоне 64,4-64,7 рубля за доллар и 70,5-70,8 — за евро, оценивает Андрей Люшин из "Локо Банка".

Заключение формального торгового перемирия между США и Китаем не усилило аппетит инвесторов к риску и, по всей видимости, напряженность на рынках будет сохраняться вплоть до подписания окончательной сделки между первыми лицами на саммите АТЭС в ноябре, если такое подписание вообще состоится, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Не добавляют уверенности инвесторам и американские санкции против Турции. Кроме того, аппетит к риску явно подпортило ухудшение прогноза МВФ по росту экономики на текущий и следующий года", — добавил он.

МВФ уменьшил прогнозы по росту ВВП Китая на текущий и следующий годы до 6,1% и 5,8% — на 0,1 и 0,2 процентного пункта, соответственно. Прогноз по росту экономики США на 2019 год понижен на 0,2 процентного пункта, до 2,4%, для еврозоны — на 2019 и 2020 годы — на 0,2 и 0,1 процентного пункта, до 1,2% и 1,4% соответственно. Ожидания по росту мировой экономики ухудшены на 0,2 и 0,1 процентного пункта — до 3% и 3,4% соответственно. Наконец, понижен прогноз мировых цен на нефть в 2019 и 2020 годах – сразу на 3,74 и 5,94 доллара — до 61,78 и 57,94 доллара за баррель соответственно.