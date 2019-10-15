МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером сократили темпы снижения после падения днём на 2%, продолжают сдерживать котировки опасения по состоянию мировой экономики и торговли, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.17 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,13%, до 59,27 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,32%, до 53,42 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов вторника снижение цен на нефть достигало 2%.

Неопределённость по состоянию мировой экономики после слабой статистики из Китая продолжает сдерживать нефтяные цены. Так, цены производителей в КНР по итогам сентября в годовом выражении ожидаемо упали на 1,2%, таким образом, темпы снижения выросли после уменьшения показателя на 0,8% в августе. Сентябрьские темпы падения также максимальны более чем за три года. В понедельник вышли данные о значительном сокращении внешнеторгового оборота Китая в сентябре.

Ранее во вторник Международный валютный фонд (МВФ) вновь понизил прогнозы по росту мирового ВВП: в текущем году рост составит 3%, в следующем — 3,4%. Показатели понижены соответственно на 0,2 и 0,1 процентного пункта по сравнению с прошлым прогнозом.

Инвесторы продолжают ожидать новости по торговле после завершения очередного раунда торговых переговоров США и Китая, по итогам которых Вашингтон решил отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которое должно было произойти 15 октября. Позднее СМИ сообщили, что Китай хочет провести дополнительные обсуждения по первой части торговой сделки, а минфин США не исключил введения новых пошлин против Китая 15 декабря.