МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник выросли в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), подешевели лишь расписки НЛМК и "Северстали", свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,31%, до 6,4 доллара, "Новатэка" — на 0,48%, до 209 долларов, "Лукойла" — на 3,18%, до 87 долларов. Акции "Газпрома" подорожали на 0,09%, до 6,97 доллара, "Газпром нефти" — на 0,15%, до 33,15 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 0,45%, до 24,82 доллара, "Северстали" — сократилась на 0,88%, до 13,52 доллара, НЛМК — на 2,58%, до 19,6 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 0,54%, до 1,3 доллара, Сбербанка — на 0,74%, до 14,37 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросли в стоимости на 0,81%, до 17,4 доллара.

Цена GDR "Магнита" выросла на 1,56%, до 11,39 доллара, "Ленты" — на 0,3%, до 3,35 доллара. Бумаги АФК "Система" подорожали на 1,81%, до 3,94 доллара.