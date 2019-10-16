МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Биржи Китая снижаются в среду на неопределенности в перспективах торговых отношений с США, при этом остальные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут вслед за американскими торговыми площадками, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,28%, до 2982,74 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,03%, до 1641,44 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — рос на 0,01%, до 26505,95 пункта. Южнокорейский KOSPI при этом увеличивался на 0,54%, до 2079,36 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,25%, до 22488,53 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 1,18%, до 6730,4 пункта.

В то время, как давление на настроения инвесторов в Китае продолжают оказывать опасения, связанные с торговлей, остальные рынки АТР отыгрывают оптимизм на американских рынках. Американские биржи во вторник закрылись в плюсе на 0,9-1,2% после публикации традиционной корпоративной отчетности крупных банков США.

"Рост рынков акций наблюдается повсюду при поддержке со стороны очередных новостей вокруг Brexit, а также на фоне начала сезона корпоративной отчетности в США", — считают аналитики JPMorgan, мнение которых приводит агентство Рейтер. Рынки обратили внимание и на заявление главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье о том, что достижение соглашения о Brexit по-прежнему возможно в ближайшие дни. Великобритания, согласно последним планам, должна покинуть ЕС 31 октября.

Также участники торгов обратили внимание на то, что Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогнозы по росту мирового ВВП на 2019 и 2020 годы — на 0,2 и 0,1 процентного пункта, до 3% и 3,4% соответственно. При этом фонд также понизил прогнозы по росту ВВП Китая на текущий и следующий год на 0,1 и 0,2 процентного пункта — до 6,1% и 5,8% соответственно.