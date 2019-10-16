МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале торгов среды повышается по основным биржевым индексам. Акции "Детского мира" дорожают после публикации финансового отчета за девять месяцев.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.12 мск повышался на 0,3% — до 2724 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,2%, до 1333 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Акции "Детского мира" растут на 1,3%. После публикации отчетности они дорожали на 1,4% — до 92,52 рубля (максимума с января). Крупнейший российский ритейлер детских товаров в январе-сентябре увеличил консолидированную выручку на 17,3% в годовом выражении — до 89,8 миллиарда рублей, в третьем квартале — на 19,3%, до 34 миллиардов рублей.

Нефть утром дорожает на 0,2% — до 58,88 доллара за баррель сорта Brent.