МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Цена на золото растет в среду вечером на фоне неопределенности из-за переговоров о Brexit (выходе Великобритании из ЕС) и возможного ухудшения политических отношений США и Китая в связи с протестами в Гонконге, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.46 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 6,75 доллара, или на 0,46%, до 1490,25 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро увеличивается на 0,08%, до 17,398 доллара за унцию.

Трейдеры отыгрывают заявление официального представителя МИДа Китая Гэна Шуана, в котором он выражает протест по поводу резолюций, принятых палатой представителей американского конгресса. Заявление было сделано после трех резолюций, принятых в поддержку протестующих в Гонконге.

Участники торгов также ожидают новостей, которые могли бы прояснить ситуацию вокруг Brexit. На 17 и 18 октября запланирован саммит глав государств Евросоюза, где будет рассматриваться вопрос выхода Великобритании из ЕС, в очередной раз перенесённого — пока на 31 октября.

Традиционно золото считается более надёжным активом, спрос на который растёт в случае усиления глобальных рисков, политических и экономических.