МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Курс рубля после символического снижения на старте торгов к доллару перешел к росту, американская валюта опустилась ниже 64 рублей впервые с 25 сентября, при этом рубль несколько усилил свои позиции и к евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.43 мск четверга снижается на 13 копеек — до 63,95 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 70,85 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,61% — до 59,06 доллара за баррель.