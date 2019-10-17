МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно растут на фоне данных квартальных финансовых отчетностей компаний, при этом рост сдерживают политические новости по Brexit, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.05 мск индекс FTSE 100 растет на 0,40%, до 7198,13 пункта, французский CAC 40 снижается на 0,14%, до 5689,51 пункта. Немецкий индекс DAX прибавляет 0,06%, до 12674,33 пункта.

Индексы поддерживает корпоративная отчетность компании Unilever, согласно которой объем продаж компании за девять месяцев увеличился на 1,5%.

Трейдеры также обратили внимание на то, что Североирландская Демократическая юнионистская партия (DUP), чья позиция важна для утверждения соглашения с ЕС по Brexit в британском парламенте, выступила против последних предложений премьер-министра страны Бориса Джонсона по выходу страны из Евросоюза. В частности, DUP не поддерживает предложения по таможенным сборам, а также отмечает неопределенность по поводу налога на добавленную стоимость.

"DUP поддерживает баланс сил, следовательно, их голос имеет большое значение…. Без них вся конструкция рушится, и мы вновь возвращаемся ко дню сурка в виде бесконечного цикла переговоров и переноса даты", — приводит мнение старшего аналитика по рынку OANDA Джеффри Халли (Jeffrey Halley) агентство Франс Пресс.