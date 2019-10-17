МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Снижение мировых цен на нефть замедлилось днем в четверг после того, как политические новости вокруг Brexit привели к резкому подъему рисковых настроений, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.54 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,02%, до 59,41 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,24%, до 53,23 доллара за баррель. До новостей вокруг Brexit падение цены нефти марки WTI достигало 1%.

Замедление снижения цен на нефть связано с общим улучшением рисковых настроений — рост на европейских биржах достигает почти 1%. Такая динамика отмечается после заявления главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера о том, что переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по выходу страны из союза (Brexit) перед саммитом глав государств ЕС.

В то же время цены остаются под давлением из-за данных Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 10,5 миллиона баррелей после увеличения на 4,1 миллиона баррелей неделей ранее. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в четверг вечером. Аналитики ожидают, что запасы выросли на 2,88 миллиона баррелей. Если данные подтвердятся, это будет уже пятая неделя подряд роста показателя.

"Рост запасов на 10,5 миллиона баррелей привел к падению цен. Теперь нам нужно подождать и проверить, подтвердят ли данные минэнерго США эти цифры", — сказал агентству Блумберг менеджер по маркетинговым исследованиям в Tradition Energy Джин Макджиллиан (Gene McGillian).