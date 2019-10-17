МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару резко растет к доллару и достигает максимума за пять месяцев на новостях о достижении соглашения между ЕС и Великобританией по вопросу выхода страны из союза (Brexit), свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 13.08 мск курс фунта стерлингов рос к доллару до 1,2905 доллара за фунт против уровня предыдущего закрытия в 1,283 доллара. Сразу после новостей о соглашении показатель подскочил до 1,2988 доллара, что стало максимумом с весны.

Поводом для оптимизма стало заявление главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера о том, что переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по выходу страны из союза (Brexit) перед саммитом глав государств ЕС.

Данное заявление нивелировало негатив, отмечавшийся утром в четверг, когда Североирландская Демократическая юнионистская партия (DUP), чья позиция важна для утверждения соглашения с ЕС по Brexit в британском парламенте, выступила против последних предложений премьер-министра страны Бориса Джонсона по выходу страны из Евросоюза. В частности, DUP не поддерживает предложения по таможенным сборам, а также отмечает неопределенность по поводу налога на добавленную стоимость.