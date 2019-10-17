ЛОНДОН, 17 окт — ПРАЙМ. Минфин может в конце 2020 года разместить гособлигации, номинированные в юанях, на Московской бирже, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Государственные облигации в юанях могут быть размещены в конце 2020 года в Москве", — сказал он.

Евробонды в юанях Россия пока не размещала, но уже не первый год Минфин заявляет о планах разместить на внутреннем российском рынке такие бумаги для выкупа китайскими инвесторами на сумму, эквивалентную 1 миллиарду долларов.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия в 2020 году будет занимать в валюте, которая не является долларом. Возможно, будет не только евро, но и китайские юани, добавлял он.