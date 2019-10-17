МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Национальная товарная биржа, входящая в группу Московской биржи, сообщила о возобновлении торгов с 14.25 мск после их приостановки в 13.17 мск, причины приостановки не уточняются.

"Возобновление (Старт) торгов на организованных торгах АО НТБ (ТКС "Урожай") с 14.25 мск. Система торгов доступна для снятия заявок", — сообщается на сайте НТБ.

Согласно более раннему сообщению биржи, торги на организованных торгах АО НТБ (ТКС "Урожай") были приостановлены с 13.17 мск.

ТКС "Урожай" — технологическая платформа, специально разработанная по заказу НТБ для автоматизации процессов торгов, клиринга и учета товарных поставок, выполняемых в рамках функционирования товарного рынка НТБ.

Акционерное общество "Национальная товарная биржа" (входит в состав Группы "Московская биржа") учреждено в июле 2002 года. Основным направлением развития НТБ является организация биржевого товарного рынка (наличного товара, производных инструментов) в России.