МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 18 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) 0,5% 0,3%
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0%

 

 
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (сентябрь) -143,5 млрд йен -355,9 млрд йен
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (сентябрь) 5,5% 5,4%
5:00 CNY Китай — ВВП (г/г) (3кв2019) 6,2% 6,1%
5:00 CNY Китай — ВВП (кв/кв) (3кв2019) 1,6% 1,5%
5:00 CNY Китай — ВВП с начала года (YTD) (г/г) (3кв2019) 6,3%

 

 
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (сентябрь) 4,4% 5%
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства с начала года (YTD) (г/г) (сентябрь) 5,6%

 

 
5:00 CNY Китай — Уровень безработицы 5,2%

 

 
5:00 CNY Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/

 

 

 

 
предв. USD США — Заседание ОПЕК

 

 

 

 
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes 712

 

 
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 856

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -73,2 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 355,1 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 275,6 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 18,1 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 54,1 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -46,9 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 11 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 28,4 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -75,4 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Газпром нефть — реестр для див-дов 1П2019 (ВОСА — 30.09.2019) 22,05 (9м2018) + 7,95 (фин) — див-д 2018 18,14 (1П2019) — див-д 2019

 

 

 RUB Highland Gold — операционные результаты за 3кв2019

 

 

 

 
11:00 мск (09:00 лнд) RUB Евраз — День инвестора (экология, социальная ответственность, корпоративное управление, перспективы рынка, стратегия ЕВРАЗа) /Лондонская фондовая биржа LSE, Лондон/

 

 

 

 

 

 

 RUB РуссНефть — СД (об утверждении кандидатуры на замещение должности вице-президента по безопасности НК)

 

 

 

 