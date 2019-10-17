МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг слабо поднимаются на фоне ожидаемого прогресса в процессе Brexit (выхода Великобритании из ЕС), рынки также оценивают внутреннюю статистику и данные корпоративной отчетности компаний, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.03 мск индекс Dow Jones растёт на 0,04%, до 27013,26 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,19%, до 8139,69 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,23%, до 2996,5 пункта.

Настроения на мировых фондовых рынках улучшились после того, как Еврокомиссия порекомендовала Европарламенту ратифицировать обновлённый договор об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза, который был разработан всего за две недели до установленной сейчас новой даты Brexit. Выход Великобритании из ЕС назначен на 31 октября.

Внимание инвесторов также обращено на финансовые отчеты компаний. По данным бирж, акции Morgan Stanley дорожают на 3,5% после того, как показатели прибыли корпорации превзошли прогноза аналитиков.

При этом слабая динамика бирж обусловлена неопределённостью дальнейшего развития событий. "Похоже, что если соглашение о Brexit и рассматривается инвесторами как умеренно позитивный фактор, то, как и в предварительном торговом соглашении США и Китая, "дьявол кроется в деталях" — приводит агентство Рейтер слова стратега по акциям Cornerstone Capital Group Майкла Джерати (Michael Geraghty).

Опубликованная макростатистика также влияет на настроения трейдеров. Согласно официальным данным, в сентябре показатель промпроизводства в США сократился на 0,4% по отношению к августу. Министерство труда США в среду также сообщило о росте числа первичных заявок по безработице. Кроме того, более сильное снижение по сравнению с ожиданиями продемонстрировали показатели числа новостроек в стране в сентябре.