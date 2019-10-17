МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером слабо увеличивается на фоне новостей по выходу Великобритании из ЕС (Brexit), рынки проявляют осторожность в ожидании подробностей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.23 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,15 доллара, или на 0,14% — до 1496,15 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро поднималась на 0,75% — до 17,558 доллара за унцию.

Ранее в четверг стало известно, что переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по выходу страны из союза перед саммитом глав государств ЕС. Саммит запланирован на 17 и 18 октября, на нем будет рассматриваться вопрос выхода страны из ЕС, назначенного пока на 31 октября.

Глава Европарламента Давид Сассоли ранее выразил надежду, что обновленная сделка по Brexit пройдет ратификацию в парламенте Великобритании, без чего она не может вступить в силу.

"Рынок очень быстро забудет о Brexit, и мы не ожидаем какого-то долгосрочного влияния от этого, все внимание будет на второй важной проблеме — продолжающемся торговом споре США и Китая и смутной неопределенности вокруг типа достигнутой договоренности", — сказал аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Очередной раунд переговоров по торговле между Вашингтоном и Пекином состоялся 10-11 октября. По его итогом США решили отложить повышение пошлин на импорт ряда китайских товаров, которое должно было вступить в силу 15 октября. Позднее СМИ сообщили о желании КНР дополнительно обсудить с США детали первой части торгового соглашения, а американский минфин не исключил введения новых пошлин против Китая 15 декабря.