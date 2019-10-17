МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок вырос вслед за улучшением внешней конъюнктуры.

Договоренности между ЕС и Великобританией в рамках процесса выхода страны из Евросоюза (Brexit) повысили аппетит к риску на мировых площадках.

К закрытию торгов рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,16%, до 2748,64 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,45%, до 1353,49 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ВНЕШНИЙ ПОЗИТИВ

Российский фондовый рынок повысился, отыгрывая улучшение внешней конъюнктуры. Основные западноевропейские фондовые рынки выросли в четверг в диапазоне 0,2-0,4%, американские биржевые индексы сейчас в основном прибавляют в пределах 0,2%.

Настроения на мировых фондовых рынках улучшились после того, как Еврокомиссия порекомендовала Европарламенту ратифицировать обновлённый договор об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза, который был разработан всего за две недели до установленной сейчас новой даты Brexit. Выход Великобритании из ЕС назначен на 31 октября.

Рынок нефти вечером торгуется в минусе (-0,9%, до 58,86 доллара за баррель сорта Brent). Этому способствовали данные минэнерго США о динамике добычи и запасов топлива в стране.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 октября, увеличились на 9,3 миллиона баррелей, или на 2,2%, до 434,9 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения этих запасов только на 2,9 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) поднялись на 1,3 миллиона баррелей — до 43 миллионов.

Кроме того, добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила близкие к рекордно высоким 12,6 миллиона баррелей в день.

В лидерах роста цены на рынке РФ сегодня оказались акции "М.Видео" (+4%), АФК "Система" (+2,8%), "Интер РАО" (+2,1%), "Алросы" (+2,1%). Подешевели акции "Газпром нефти" (-2,4%), "Распадской" (-1,8%), "Яндекса" (-1,5%), "Мосбиржи" (-1,3%), "Полюса" (-1,1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

С фундаментальной точки зрения инвесторы на фондовых площадках по-прежнему придерживались умеренно оптимистичного настроя, хотя статистика американской экономики становится все более тревожной, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

В пятницу рано утром выходит большой блок статистики китайской экономики, который может разочаровать глобальных инвесторов, спровоцировав распродажи на мировых площадках, добавляет Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

"Индекс Мосбиржи сегодня превышал сопротивление 2750 пунктов, но не сумел закрепиться выше, поэтому теперь оно передвигается на отметку 2760 пунктов. У индекса РТС из-за аналогичной истории ближайшее техническое препятствие также повысилось на 10 пунктов и находится на значении 1360 пунктов. Вряд ли без ускорения восходящей динамики на мировых рынках российские фондовые индикаторы сумеют до конца недели преодолеть данные сопротивления", — также оценил Бабин.

Российский рынок акций, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2735-2780 пунктов по индексу Мосбиржи, коррекция вниз из-за локальной перекупленности индекса возможна, но не глубокая, а технически индекс смотрит вверх и нацелен на рост вплоть до уровня сопротивления в районе 2775-2785 пунктов, считает Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".

"Индекс доллара за последние дни сильно сдал свои позиции, и теперь доллар может отыграть часть потерь, что должно привести к локальному отставанию динамики индекса РТС от Мосбиржи, и по индексу РТС целью роста станет район чуть ниже 1365 пунктов", — заключает он.