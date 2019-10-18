МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром снижается на фоне новостей по выходу Великобритании из ЕС (Brexit), а также на фоне статистики из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.32 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 2,45 доллара, или на 0,16% — до 1495,85 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,37% — до 17,547 доллара за унцию.

Спрос на более надежное золото продолжает снижаться в пятницу после того, как в четверг переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по выходу страны из союза перед саммитом глав государств ЕС. Саммит запланирован на 17 и 18 октября, на нем будет рассматриваться вопрос выхода страны из ЕС, назначенного пока на 31 октября.

В то же время трейдеры обратили внимание на неоднозначную статистику из Китая, который является второй по величине мировой экономикой. Годовые темпы роста ВВП страны в третьем квартале замедлились до 6% с 6,2% кварталом ранее. Показатель оказался хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали рост ВВП на уровне 6,1%. Показатель июля-сентября стал самым низким квартальным показателем за всю 27-летнюю историю наблюдений. В то же время объем промышленного производства в стране в сентябре вырос в годовом исчислении на 5,8%. Рост ускорился с показателя августа в 4,4% и превзошел прогнозы аналитиков, которые ожидали его на отметке 5%.

Данная статистика из Китая способствует осторожности трейдеров из-за сохраняющихся опасений за перспективы мировой экономики в целом. "Похоже, что скачок (цены золота — ред.) к отметке в 1500 долларов за унцию — это всего лишь вопрос времени", — считает старший аналитик OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya), чьи слова приводит агентство MarketWatch.