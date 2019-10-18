МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару коррекционно снижается в пятницу после роста на протяжении трех дней на новостях по соглашению между ЕС и Великобританией по вопросу выхода страны из союза (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.33 мск курс фунта стерлингов снижался к доллару до 1,2851 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2888 доллара, курс доллара к иене снижался до 108,55 иены за доллар против предыдущего закрытия в 108,65 иены, курс евро к доллару стабилен и составляет 1,1124 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) не изменяется и составляет 97,62 пункта.

Снижение курса британской валюты к американской обусловлено коррекцией после резкого его роста, который был вызван оптимизмом вокруг Brexit. В четверг было объявлено о достижении соглашения между ЕС и Великобританией по вопросу выхода страны из союза. Сразу после новостей о соглашении показатель подскочил до 1,2988 доллара, что стало максимумом с весны.

"После первоначального облегчения в связи с достижением договоренности между правительством Великобритании и Евросоюзом рынки обеспокоены, что она не получит достаточной поддержки, необходимой для парламентского одобрения в субботу", — приводит слова независимого экономиста Джулиана Джессопа (Julian Jessop) агентство Франс Пресс.