МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг снижаются на фоне данных квартальных финансовых отчетностей компаний и неопределенности по перспективам Brexit, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.34 мск индекс FTSE 100 снижается на 0,44%, до 7151,99 пункта, французский CAC 40 — на 0,45%, до 5648,75 пункта. Немецкий индекс DAX уменьшается на 0,06%, до 12647,77 пункта.

На настроения трейдеров продолжают оказывать влияние данные квартальных финансовых отчетов компаний. Ранее, в четверг, французский автопроизводитель Renault сообщил, что в текущем году ожидает снижения выручки на 3-4%, хотя ранее прогнозировал значение показателя примерно на уровне 2018 года. Прогноз повлек за собой резкое падение акций компании в пятницу — более чем на 12%.

Акции французского компании Danone снижаются в пятницу на 7% на фоне понижения прогноза по росту сопоставимых продаж. Компания ожидает рост в пределах 2,5-3% в противовес предыдущему прогнозу в 3%.

Росту индексов препятствует также неопределенность в преддверии парламентского голосования по соглашению по Brexit, которое состоится в субботу 19 октября.

"Многое будет зависеть о того, сможет ли премьер-министр привлечь на свою сторону лидеров Североирландской Демократической юнионистской партии (DUP)… Отказ от сделки может повлечь за собой конфронтации вокруг Brexit без сделки, однако наиболее вероятным сценарием является очередной перенос даты выхода Великобритании из Евросоюза", — приводит мнение представителя Национального австралийского банка Родриго Катриля (Rodrigo Catril) агентство Франс Пресс.