МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Курс российской валюты против евро доллара и евро днем умеренно повышается на попытках рынка нефти закрепиться на психологически значимом рубеже 60 долларов за баррель сорта Brent, отмечают трейдеры.

Негативная динамика фондовых показателей частично компенсируется словесными интервенциями в пользу рубля, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.18 мск снижается на 14 копеек, до 63,98 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 71,25 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ РАСТЁТ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль умеренно растет, отыгрывая попытки возврата и закрепления рынка нефти на психологически значимом уровне 60 долларов за баррель. Утренняя просадка цен сменилась локальной коррекцией на 0,4%, до 60,1 доллара за баррель марки Brent.

Биржевые индексы Западной Европы и фондовые фьючерсы США в основном снижаются в пятницу – в пределах 0,5%.

Однако вялый аппетит к риску на мировых рынках компенсируется для рубля словесными интервенциями. Так, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью CNBC заявила, что Банк России видит возможность снижать ключевую ставку более решительно по сравнению с привычным умеренным темпом.

Это поддерживает спрос на рублевую ликвидность в рамках высокого спроса инвесторов на облигации федерального займа (ОФЗ).

В итоге доллар и евро снижались к рублю на 0,2% каждый. Рублевая цена нефти при этом поднялась в район уровня 3,85 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Набиуллина сообщила о готовности действовать более решительно, и это сильный сигнал вероятного снижения ключевой ставки ЦБ РФ сразу на 50 базисных пунктов на заседании 25 октября, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка, говоря о факторах курсовой динамики рубля.

Комментарии Набиуллиной о том, что она допускает дальнейшее снижение ключевой ставки, поспособствовали усилению спроса иностранных инвесторов на рубль, считает Юрий Попов из Sberbank Investment Research.

"Кроме того, поддержку рублю должны оказать продажи валюты экспортерами в преддверии значительных дивидендных выплат и налоговых платежей на следующей неделе. Поэтому мы ожидаем сегодня дальнейшего снижения доллара – в район 63,6 рубля. Если же британский парламент одобрит последние договоренности по Brexit, курс может приблизиться к отметке 63 рубля за доллар", — оценил он.

Рубль, поддерживаемый налоговым периодом, пик которого придется на следующую неделю, может укрепиться до 63,5 рубля за доллар, что будет отличной возможностью для покупки валюты, заключает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".