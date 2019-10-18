События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 октября
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 21 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (сентябрь)
|-8,2%
|-4,0%
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (сентябрь)
|-143,5 млрд йен
|54 млрд йен
|4:30
|CNY
|Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по процентой ставке
|4,2%
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|9:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сентябрь)
|-0,5%
|-0,1%
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19 окт
|RUB
|ПОЛЮС — реестр для див-дов 1П2019
|131,11 (1П2018) + 143,62 (фин) — див-д 2018
|160,02 (1П2019) — див-д 2019
|20 окт
|RUB
|Распадская — реестр для див-дов 1П2019 (ВОСА — 30.09.2019)
|0 — див-д 2018
|2,5 (1П2019) — див-д 2019
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|RUB
|Русагро — операционные результаты за 3кв2019
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|RUB
|Обувь России — операционные результаты за 3кв2019
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|RUB
|Highland Gold — операционные результаты за 3кв2019
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|RUB
|Petropavlovsk Plc — операционные результаты за 3кв2019
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|RUB
|НЛМК — СД (рекоменд. по див-дам за 3кв2019)
|5,73 (1кв2018) + 5,24 (2кв2018) + 6,04 (3кв2018) + 5,8 (4кв2018, фин) — див-д 2018
|7,34 (1кв2019) + 3,68 (2кв2019) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20191018/830428385.html