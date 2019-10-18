МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 21 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
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Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (сентябрь) -8,2% -4,0%
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (сентябрь) -143,5 млрд йен 54 млрд йен
4:30 CNY Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по процентой ставке 4,2%

 

 
9:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сентябрь) -0,5% -0,1%

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19 окт RUB ПОЛЮС — реестр для див-дов 1П2019 131,11 (1П2018) + 143,62 (фин) — див-д 2018 160,02 (1П2019) — див-д 2019
20 окт RUB Распадская — реестр для див-дов 1П2019 (ВОСА — 30.09.2019) 0 — див-д 2018 2,5 (1П2019) — див-д 2019

 

 

 RUB Русагро — операционные результаты за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Обувь России — операционные результаты за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Highland Gold — операционные результаты за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Petropavlovsk Plc — операционные результаты за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB НЛМК — СД (рекоменд. по див-дам за 3кв2019) 5,73 (1кв2018) + 5,24 (2кв2018) + 6,04 (3кв2018) + 5,8 (4кв2018, фин) — див-д 2018 7,34 (1кв2019) + 3,68 (2кв2019) — див-д 2019