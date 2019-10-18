МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Фунт стерлингов и евро укрепляются по отношению к доллару на ожиданиях новостей по поводу выхода Великобритании из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.06 мск курс фунта стерлингов к доллару растёт до 1,2895 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2888 доллара, курс евро к доллару увеличивается до 1,1141 с 1,1122 доллара за евро.

Курс доллара к иене также уменьшается, до 108,52 иены за доллар против предыдущего закрытия в 108,65 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) сокращается на 0,15%, до 97,46 пункта.

Продолжают влиять на валютные торги события вокруг Brexit. Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности о выходе страны из союза перед саммитом глав государств ЕС. В субботу парламент страны, как ожидается, также проголосует за новое соглашение.

"Хотя результаты завтрашнего голосования далеки от того, чтобы быть определёнными, мы наблюдаем прогресс за последнюю неделю по мере снижения вероятности Brexit без соглашения", — цитирует агентство Рейтер мнение вице-президента по торговле Tempus Inc в Вашингтоне Джона Дойла (John Doyle).