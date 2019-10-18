МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Цены на золото умеренно снижаются в пятницу вечером на фоне оптимизма вокруг достигнутой в четверг договорённости между Лондоном и Брюсселем о выходе страны из Евросоюза (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.06 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 4,75 доллара, или на 0,32%, до 1493,55 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро снижается на 0,26%, до 17,567 доллара за унцию.

Золото, как более надежный актив, имеющий цену при возникающих различных кризисных ситуациях на глобальных рынках, сейчас снижается в цене на ожиданиях успеха Brexit. Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности о выходе страны из союза перед саммитом глав государств ЕС. В субботу парламент страны, как ожидается, также проголосует за новое соглашение.

"Основное внимание уделяется Brexit. Риск неподписания договора снизился, и в целом настроения вокруг Brexit стали значительно позитивнее. Теперь это просто неопределенность в отношении голосования", — приводит агентство Рейтер слова аналитика ABN Amro Жоржетт Бёле (Georgette Boele).

Не даёт золоту упасть сильнее макростатистика из Китая. Годовые темпы роста ВВП страны в третьем квартале замедлились до 6% с 6,2% кварталом ранее. Показатель оказался хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали 6,1%. Показатель июля-сентября также стал самым низким за все 27 лет наблюдений.