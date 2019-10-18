МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрылись в пятницу снижением, акции Renault упали в цене на 11,5%, Danone — на 8,4% после ухудшения прогнозов по финпоказателям, трейдеры продолжают ждать новостей по Brexit, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,46%, до 7149,4 пункта, французский CAC 40 — на 0,65%, до 5636,25 пункта, немецкий индекс DAX уменьшился на 0,17%, до 12633,6 пункта.

Корпоративные новости оказали давление на европейские торги. В четверг французский автопроизводитель Renault сообщил, что в текущем году ожидает снижения выручки на 3-4%, хотя ранее прогнозировал значение показателя примерно на уровне 2018 года. Французская Danone ухудшила прогноз по росту сопоставимых продаж — до 2,5-3% с прежних 3%. В результате акции компаний подешевели на 11,5% и 8,4% соответственно.

Трейдеры теперь ожидают субботнего голосования парламента Великобритании по соглашению о выходе королевства из ЕС (Brexit). Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности о выходе страны из союза перед саммитом глав государств ЕС.

Опасения за экономику Китая также сдержали торги на мировых фондовых рынках. Ранее стало известно, что рост ВВП страны в третьем квартале стал самым слабым квартальным показателем за последние 27 лет — 6% против прошлого значения в 6,2%, замедление ожидалось только до 6,1%.

"Вам не получится уйти от того факта, что экономика Китая замедляется, но замедляется она не сильнее наших ожиданий", — сказал агентству Рейтер макростратег State Street Global Markets Майкл Меткалф (Michael Metcalfe). По мнению эксперта, рынки могут справиться с ситуацией, пока не наблюдается эскалации торгового конфликта Китая и США.