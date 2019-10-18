ВАШИНГТОН, 18 окт — ПРАЙМ. Акции авиакорпорации Boeing падают в пятницу на новостях о том, что компания утаивала информацию о проблемных самолетах 737 MAX от регулятора, свидетельствуют данные торгов.

На Нью-Йоркской фондовой бирже акции снижаются на 4,25% до 353.40 доллара за акцию.

Управление по гражданской авиации США (FAA) заявило в пятницу, что в его распоряжении оказались сообщения, которыми обменивались сотрудники Boeing еще в 2016 году. Из сообщений, предположительно, следует, что сотрудники Boeing дезинформировали регулятора о работе одной из ключевых систем безопасности на моделях MAX.

Эти сообщения, которые внушают "обеспокоенность", переданы министерству транспорта и в конгресс, уточняет регулятор.

Полеты лайнеров модели 737 MAX приостановлены с марта после сразу двух авиакатастроф, в которых подозревают дефекты систем безопасности. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте — Ethiopian Air, всего погибли 346 человек.