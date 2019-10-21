МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. "Норильский никель" в рамках размещения пятилетних еврооблигаций, номинированных в долларах, снизил ориентир доходности до 3,375-3,5% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

Изначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность около 3,625% годовых. Заявки на бумаги компания собирает в понедельник.

"Норникель" с 16 по 18 октября провел в Европе (Франкфурте и Лондоне) и США (Нью-Йорке) встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций в долларах.

Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Газпромбанк, ING, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".