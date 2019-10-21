События в сфере макроэкономики и бизнеса 22 октября
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 22 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|JPY
|Япония — выходной день /в том числе на Токийской фондовой бирже/
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|13:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (октябрь)
|-28
|-28
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (август)
|-0,1%
|0,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (август)
|0,4%
|0,4%
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (сентябрь)
|1,3%
|-0,7%
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (сентябрь)
|5,49 млн
|5,45 млн
|17:30
|CAD
|Канада — Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады /BoC/
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|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|10,5 млн барр
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|РусГидро — производственные результаты за 9м/3кв2019
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|RUB
|X5 Retail Group — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019
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|RUB
|Polymetal Int — производственные результаты за 9м/3кв2019
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|RUB
|Полюс — операционные результаты за 9м/3кв2019
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|RUB
|Русагро — операционные результаты за 3кв2019
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|RUB
|Газпром — СД (изм. в инвестпрограмме и финплане на 2019)
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|RUB
|Лента — ВОСА (реестр закрыт 30.09.2019, решение о смене юрисдикции и организационно-правовой форме компании, решение о приостановлении действия права преимущественной покупки)
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https://1prime.ru/Financial_market/20191021/830434124.html