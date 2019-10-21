МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник поднимаются после заявлений из Китая о намерении продолжать работать, чтобы решить все внешнеторговые вопросы с американской стороной, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.09 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) увеличивается на 0,03%, до 26778,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,39%, до 8120,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднимается на 0,36%, до 2996,9 пункта.

Поддерживают настроения инвесторов комментарии вице-премьера Китая Лю Хэ о том, что Пекин будет работать вместе с США над решением оставшихся вопросов взаимной торговли. Кроме того, по мнению этого чиновника, прекращение эскалации торговой войны будет благоприятным фактором как для обеих стран, так и для всего мира.

Оказывает давление на индекс DJIA удешевление акций Boeing, которые продолжают валиться, теряя сегодня 4% стоимости. Вызывают опасения трейдеров новости о том, что компания утаивала информацию о проблемных самолетах 737 MAX от регулятора. В пятницу снижение стоимости акций компании составило 6,8%. Теперь рыночные игроки ждут выхода финансовой отчётности компании.

Инвесторы также оценивают результаты других компаний в рамках начавшегося сезона квартальной корпоративной отчетности. По данным агентства Рейтер, из отчитавшихся 73 компаний индекса S&P 500 результаты почти 84% превзошли ожидания аналитиков. При этом эксперты продолжают прогнозировать, что прибыль компаний индекса за третий квартал снизится. В ближайшие дни ожидается выхода, помимо Boeing, отчётов таких компаний, как Twitter, Amazon, Alphabet, Microsoft, Intel.

Бумаги Halliburton дорожают при этом на 5,7% после публикации финансовой отчетности. Прибыль на акцию компании в июле-сентябре составила 0,34 доллара против 0,5 доллара годом ранее, что соответствует прогнозам некоторых аналитиков.