МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрылись ростом в понедельник на оптимизме вокруг процесса выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,16%, до 7162,3 пункта, французский CAC 40 — на 0,21%, до 5648,35 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,9%, до 12746,93 пункта.

Внимание инвесторов сосредоточено на новостях о выходе Великобритании из ЕС. Так, спикер палаты общин решил не проводить повторное голосование по вопросу Brexit, которое было предложено премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Кроме того, британские депутаты в субботу одобрили поправку, обязывающую Джонсона просить об отсрочке Brexit. И Джонсон попросил Евросоюз перенести крайний срок Brexit на 31 января с 31 октября.

"Шансы на заключение договора… выше, чем две недели назад, поэтому рынки растут", — отметил глава отдела исследований в Henderson Rowe Руперт Томпсон (Rupert Thompson), чье мнение приводит агентство Рейтер.