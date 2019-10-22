МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Цена на золото слабо меняется во вторник утром, слегка снижаясь в отсутствие драйверов поддержки, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 9.06 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,35 доллара, или на 0,02%, до 1487,65 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро уменьшается на 0,09%, до 17,587 доллара за унцию.

Цена на золото слабо колеблется на фоне недостатка важных новостей. Во-первых, отсутствует ясность с торговыми переговорами США и Китая. Как сообщает агентство Рейтер, Штаты готовы отказаться от пошлин на китайский импорт, которые должны были вступить в силу в декабре, если эти переговоры продолжат идти хорошо. Тем более что президент США Дональд Трамп заявил накануне, что они продвигаются вперед. Следующий раунд переговоров начнется 25 октября.

На настроения трейдеров также оказал влияние тот факт, что Китай добивается введения ответных мер против США на сумму 2,4 миллиарда долларов за то, что американские пошлины, введенные в 2007-2012 годах, не соответствовали правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

"На фондовых рынках наблюдается склонность к риску, тем временем как отсутствует поддержка цен на золото и драгоценные металлы", — приводит агентство Рейтер слова аналитика рынка в CMC Markets Маргарет Ян-Янь (Margaret Yang Yan).