МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 22 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 JPY Япония — выходной день /в том числе на Токийской фондовой бирже/

 

 

 

 
13:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (октябрь) -28 -28
15:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (август) -0,1% 0,1%
15:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (август) 0,4% 0,4%
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (сентябрь) 1,3% -0,7%
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (сентябрь) 5,49 млн 5,45 млн
17:30 CAD Канада — Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады /BoC/

 

 

 

 
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 10,5 млн барр

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB РусГидро — производственные результаты за 9м/3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB X5 Retail Group — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Polymetal Int — производственные результаты за 9м/3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Полюс — операционные результаты за 9м/3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Русагро — операционные результаты за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Газпром — СД (изм. в инвестпрограмме и финплане на 2019)

 

 

 

 

 

 

 RUB Лента — ВОСА (реестр закрыт 30.09.2019, решение о смене юрисдикции и организационно-правовой форме компании, решение о приостановлении действия права преимущественной покупки)

 

 

 

 